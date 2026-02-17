Allegri a cena con Galliani, Max risponde: "Siamo amici, il primo messaggio che mi arriva quando vinciamo è sempre suo"

In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole:

San Valentino: striscione contro nello stadio del Como e cena con Galliani...

"Con Adriano siamo amici. Quando possiamo ci vediamo e parliamo di tutto. C'è sempre da imparare da Adriano. È il primo tifoso del Milan. Il primo messaggio che mi arriva quando vinciamo è sempre suo. Ora ci sono ottimi dirigenti che stanno lavorando per il futuro del Milan. Lo striscione di Como? È folklore, va bene così".

Come si rimpiazza Rabiot, domani squalificato? È Ricci il sostituto?

"Per quanto riguarda la formazione non ho ancora deciso. Jashari sta molto bene, devo valutare chi far scendere in campo. Adrien sta molto bene, è cresciuto a livello tecnico, tattico, fisico e mentale. Domani chi scenderà in campo sicuramente farà una bellissima partita".