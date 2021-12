Kjaer out sei mesi: ecco il piano di recupero

Simon Kjaer, operato ieri al ginocchio sinistro, dovrà rimanere ai box per almeno sei mesi. Il difensore danese, dunque, tornerà a disposizione di Pioli solo per la prossima stagione. Come riporta il Corriere della Sera, il piano di recupero prevede che per almeno un mese il giocatore si appoggi alle stampelle per non sollecitare il legamento collaterale, prima di iniziare il periodo di fisioterapia, in preparazione gli ultimi sessanta giorni di riatletizzazione.