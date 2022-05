Kjaer: "Se devi fare un esercizio 20 volte e lo fai solo 18 volte sei già indietro: questo è ciò che abbiamo cercato di trasmettere"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso al canale danese TV2 Sport sul suo arrivo in rossonero: "Personalmente trovo molto difficile elogiare me stesso. Ma una delle cose che il Milan ha ritenuto importante era portare nella squadra un po' di continuità e professionalità, intesa come quanto lavoro dovrai metterci ogni singolo giorno. Se devi fare un esercizio 20 volte e lo fai solo 18 volte sei già indietro. Questo è ciò che abbiamo cercato di trasmettere, devi dare il 100% ogni singolo giorno. Perché se lo fai oggi nel mondo del calcio, sarai in grado di superare gli altri. E poi anche tanta passione".