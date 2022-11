MilanNews.it

Simon Kjaer, che non ha giocato contro la Francia con la sua Danimarca a causa di un problema fisico, ha rilasciato queste parole a gazzetta.it sulle sue condizioni: "Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano".