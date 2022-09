Kjaer su Instagram dal ritiro della Danimarca: "Grande spirito di squadra"

MilanNews.it

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della nazionale della Danimarca, è tornato tra i convocati del suo paese per le prossime sfide di Nations League. Oggi la nazionale del Nord Europa sarà impegnata in Croazia contro la formazione vice-campione del Mondo. Il numero 24 rossonero ha dedicato un post Instagram al suo ritorno in nazionale: "Grande spirito di squadra. Pensiamo alla sfida qui in Croazia".