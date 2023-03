Kjaer sul poco minutaggio al Milan: "Decide l'allenatore, spero le cose cambino prima o poi"

Simon Kjær è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della partita tra Danimarca e Kazakistan. Queste le parole del difensore rossonero, che torna sul poco minutaggio al Milan: " Questa è una decisione dell'allenatore. Lavoro sodo ogni giorno e in questo momento mi sto concentrando sulla nazionale. Faccio il mio lavoro e si spera che le cose cambino prima o poi.

Su Hojlund: "È un bravo ragazzo con molta fiducia in se stesso. Ed è così che lo trattiamo. Riceve l'aiuto di cui ha bisogno, ma ci assicuriamo anche che stia con i piedi per terra. Ma è un bravo ragazzo, e non credo che avremo mai problemi con lui- Forse mi ha un po' sorpreso che sia andato così in fretta. Lo vuole davvero e lavora sodo. Quindi riceve solo una pacca sulla spalla."