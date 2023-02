Kjaer titolare da tre partite consecutive: Gabbia potrebbe farlo rifiatare con il Monza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Simon Kjaer, con l'eccellente prova su Harry Kane contro il Tottenham, è arrivato alla terza partita consecutiva dopo il derby e il Torino. Un fardello non da poco per il centrale danese che, per questo motivo, potrebbe essere messo a riposo con il Monza. Al suo posto, con Tomori che difficilmente recupererà per una maglia da titolare, potrebbe esserci nuovamente spazio per Matteo Gabbia. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.