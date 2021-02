Klose a lezione da Pioli: il tedesco svolgerà uno stage da allenatore a Milanello

Miroslav Klose, ex attaccante, è ora il vice allenatore al Bayern Monaco, ma per ottenere l’abilitazione per allenare nei massimi campionati dovrà svolgere uno stage all’estero per chiudere il suo percorso di studi. E il tedesco ha deciso di passare questo periodo di praticantato a Milanello con Stefano Pioli, suo ex tecnico alla Lazio. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.