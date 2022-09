Krunic: "Rientrare in campo, a San Siro, davanti al nostro pubblico, in una serata speciale"

MilanNews.it

Rade Krunic, fermo ai box per problemi fisici da diverso tempo, è tornato in campo ieri sera contro la Dinamo Zagabria. L’ex centrocampista dell’Empoli è entrato nel corso del secondo tempo dando il suo contributo alla squadra. Krunic a tal proposito ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Rientrare in campo, a San Siro, davanti al nostro pubblico, in una serata speciale”.