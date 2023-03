Krunic squalificato, Bennacer in panchina: chance a Firenze per Pobega e Vranckx

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, al fianco di Sandro Tonali, sabato sera nella trasferta di Firenze, potrebbe esserci una chance per uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx. I due vedono le loro quotazioni in risalita a causa della squalifica di Rade Krunic e della forma che potrebbe essere ancora non ideale di Ismael Bennacer, recuperato sì ma probabilmente dalla panchina.