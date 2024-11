Kucka a Sky: "Quando abbiamo preso il Milan ero troppo felice... Domani daremo tutto"

Juraj Kucka, centrocampista dello Slovan Bratislava ed ex calciatore rossonero, è stato intervistato da Sky alla vigilia della sfida di Champions League contro i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Per te una partita speciale, l'abbiamo visto dall’esultanza per il sorteggio...

“Avete visto, mi sono goduto il momento. Quando ho visto il Milan ero troppo felice. Giocare una partita del genere contro una squadra così, una ex, in Slovacchia, in Champions… Tanta roba”.

Tifavi Milan da bambino? Come nasce questa passione?

“Sì. Forse quando ero bambino vincevano tutto, avevano grandi giocatori. Forse per quello, li seguivo con mio papà. Il mio sogno era quello, giocare lì, e ci sono riuscito”.

Domani è una sorta di bivio per voi in Champions…

“Per noi era già un sogno andare in Champions League, non c’eravamo mai stati. Queste partite sono un qualcosa in più. Lo sappiamo che non siamo favoriti, forse neanche in una partita, quindi per noi è una bella esperienza, anche per il futuro”.

Qual è oggi il vostro livello e del calcio slovacco?

“Forse come la Serie C in Italia. Qua ci sono 2-3 squadre che combattono per lo scudetto, poi il resto non ha una qualità così alta. Non c’è concorrenza”.

Che tipo di Milan ti aspetti?

“Non c’è tanta continuità, ma sicuramente è una buona squadra perché il Real Madrid (che il Milan ha battuto, ndr) non è di certo una squadra scarsa. Sarà durissima ma noi faremo il massimo. Ci proveremo per raggiungere il nostro obiettivo”

Che cosa ti aspetti domani?

“Sicuramente lo stadio sarà pieno, la gente viene e si diverte. Una bella atmosfera e speriamo anche un bel calcio”.