L'ammirazione di Fonseca per Gasperini: "E' unico, tutti dobbiamo riconoscere i suoi meriti"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro l'Atalanta e sul confronto con Gasperini:

Che partita dell'Atalanta ha fatto vedere alla squadra?

"Nessuna. Ho fatto vedere situazioni e immagini...".

Guardiola disse che affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista...

"Capisco perfettamente quello che Pep ha detto. È veramente una partita di sacrificio, di impegno, di atteggiamento. Lui dice così perché magari va dal dentista una volta all'anno. Ma io qui (in Italia, ndr) vado ogni settimana dal dentista, è normale. L'Empoli, magari ha qualità diversa, ma il modo di giocare è lo stesso".

Lei non ha mai vinto contro Gasperini. C'è voglia di rivalsa?

"Non ho nessuna voglia speciale di battere Gasperini. Sono il primo a dire che è unico. Dobbiamo riconoscere il lavoro che sta facendo, è grandissimo. Ho una grande ammirazione per Gasperini, non c'è niente di personale. Ho la voglia di vincere domani come tutte le altre partite, non ho niente di personale da dimostrare. Dobbiamo tutti riconoscere il merito degli altri, io riconosco i meriti di Gasperini".