L'arbitro di Inter-Milan sarà Maurizio Mariani: è la quarta direzione nel derby

vedi letture

Sarà Maurizio Mariani, 42 anni e di professione consulente informatico, della Sezione di Aprilia a dirigere il derby della Madonnina fra Inter e Milan in programma domenica sera.

Accanto a lui ci saranno i due assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale Ayroldi e la coppia Di Paolo – Paterna al VAR.

Sarà il suo quarto derby della Madonnina, dopo quello di campionato del 2020 (vittoria rossonera per 2-1) e la doppia semifinale di Coppa Italia del 2022 (0-0 all’andata e netto 3 a 0 dell’Inter al ritorno).

Con il Milan ha 22 precedenti con un bilancio di 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ma con diverse polemiche. Una fu il cartellino giallo sventolato senza motivo a Theo Hernandez lo scorso anno dopo il goal al Verona che gli fece saltare la sfida di Firenze. Un giallo inesistente e che fece scalpore, visto che il francese esultò come al suo solito, ma la panchina del Verona e l’arbitro interpretarono il gesto come provocatorio. Un’altra polemica fu nel derby di ritorno di Coppa Italia, quando sul 2 a 0 per l’Inter con ancora 25’ da giocare annullò (richiamato dal VAR) un goal a Bennacer per una posizione irregolare di Kalulu, che secondo il direttore di gara disturbava Handanovic.

Con l’Inter, Mariani si è incrociato 15 volte con 8 vittorie nerazzurre, 3 sconfitte e 4 pareggi.

In serie A, dove ha fatto il suo esordio il 6 gennaio 2013 nel match fra Chievo Verona – Atalanta, ha diretto 152 gare, estraendo 702 cartellini gialli, 48 rossi e assegnando 51 penalty.

di Valentino Cesarini