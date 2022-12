L'arbitro Siebert aggredito dai calciatori dell'Uruguay per un rigore non dato

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'arbitro Siebert - reduce dal disastro di Milan-Chelsea - aggredito dai calciatori dell'Uruguay al termine della gara contro il Ghana. Il direttore di gara tedesco è stato inseguito per il rigore non dato alla Celeste che avrebbe aumentare il vantaggio di un altro gol, quello che poi è mancato per staccare il pass per gli ottavi di finale. Vista la stessa differenza reti, agli ottavi è infatti andata la Corea del Sud in virtù del maggior numero di gol segnati.