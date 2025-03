L'arbitro spiegherà le decisioni del VAR, Marelli: "Ma il pubblico non deve rumoreggiare"

Una novità importante arriverà dalla prossima semifinale di Coppa Italia. Il direttore di gara, qualora si verificherà un intervento del VAR, spiegherà ai microfoni dello stadio ai tifosi il motivo della decisione presa. Un debutto di fuoco per questa innovazione, ovvero nel derby della Madonnina fra Inter e Milan. Un passo avanti comunque nella comunicazione e nell'andare incontro al pubblico.

Proprio sulla questione l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex arbitro, ora moviolista per DAZN, Luca Marelli: "È vero. In campionato non cambierà molto - ha esordito - sui maxischermi si potrà leggere il motivo per cui c’è il Var check: possibile rigore, possibile tocco di mano ecc. Un’informazione in più per chi è allo stadio che senza replay rischia di fare fatica a capire le circostanze di una chiamata al Var.

In Coppa Italia invece si sperimenterà la comunicazione diretta dall’arbitro al pubblico per spiegare la decisione successiva a un check al Var, come già avviene negli Stati Uniti da circa un anno. Naturalmente sarà un messaggio unidirezionale, anche se temo che soprattutto all’inizio il pubblico possa rumoreggiare e si farebbe fatica a sentire il direttore di gara. Vedremo - ha concluso Marelli - la sperimentazione serve anche a questo".