L'aspetto psicologico di Theo. Pioli: "Credo che abbia avuto difficoltà l'anno scorso per il Mondiale, ora è molto propositivo"

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

L’aspetto psicologico di Theo:

“Credo che Theo abbia avuto difficoltà l’anno scorso a smaltire la delusione della finale del Mondiale, la fatica del Mondiale in quel periodo lì. Quest’anno quando abbiamo ripreso la stagione l’ho trovato molto positivo, molto propositivo. È diventato un leader di questa squadra, non parla tantissimo. Le partite che ha fatto da difensore centrale gli hanno fatto capire quanto può essere ancora più attento e attivo in fase difensiva. Ha un potenziale così importante che deve assolutamente continuare così”.