L'assenza di Rabiot pesa, Mastroianni: "All'andata col Como l'ha vinta da solo"

Il Milan, dopo essere tornato in campo e aver vinto in casa del Pisa lo scorso venerdì grazie a un super gol di Luka Modric, mercoledì sera torna in campo per recuperare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Como. Di questa importante sfida, il cui esito potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro sia la lotta Scudetto che la lotta per i posti Champions League, si è parlato lungamente nel corso di 4-2-3-1, programma del lunedì sera di DAZN. Le parole di Dario Mastroianni, giornalista e telecronista.

Le parole di Dario Mastroianni sul Milan: "Secondo me 23 partite senza perdere in un gruppo squadra danno una consapevolezza che ha un peso enorme. Guardando a mercoledì, vai a fare una partita complicata contro un Como che arriva da un brutto giro con la Fiorentina e senza Adrien Rabiot che all’andata l’ha vinta da solo, dominando la partita. Sappiamo quanto sposta a livello di equilibri. Mi tengo un piccolo dubbio sulla presenza di Modric, per come ha gestito la stagione Allegri: vero che venerdì-mercoledì non è come fare domenica-mercoledì, però se guardiamo le partite ravvicinate, spesso Allegri ha alternato Modric".