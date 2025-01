L'Atalanta demolisce lo Sturm. Frena ancora l'Aston Villa: vince il Monaco

vedi letture

Nelle prime due gare della settima giornata di Champions League non sono mancate le certezze ma anche le sorprese. L'Atalanta ha demolito lo Sturm Graz vincendo per 5-0 e riscattando gli ultimi risultati complicati: decisive le reti di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. Un grande passo in avanti per i bergamaschi che si avvicinano agli ottavi di finale e si garantiscono il posto nei playoff.

Nell'altra partita il Monaco porta a casa tre punti fondamentali contro una diretta concorrente alla top 8 come l'Aston Villa: 1-0 il risultato nel Principato. Decide l'ex Torino Wilfried Singo.

LE ALTRE PARTITE DI OGGI

Martedì 21 gennaio alle 18:45

Monaco-Aston Villa 1-0

Atalanta-Sturm Graz 5-0

Martedì 21 gennaio alle 21

Atletico-Bayer Leverkusen

Bologna-Borussia Dortmund

Brugge-Juventus

Stella Rossa-Psv Eindhoven

Liverpool-Lille

Slovan Bratislava-Stoccarda

Benfica-Barcellona