L'Atalanta pareggia 3-3 con i croati dell'Opatija

(ANSA) - BERGAMO, 10 AGO - L'Atalanta ha pareggiato 3-3 con l'Opatija, formazione di serie B croata, nel test a porte chiuse al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. A segno nel primo tempo Kamaldeen Sulemana al 23', Zibanovic per gli ospiti al 29' e al 45', Ibrahim Sulemana al 34'; nel secondo tempo, durato soli 31 minuti, Ajayi al 5' e Samardzic su rigore al 26'. Ivan Juric ha schierato tutte le riserve e i giocatori entrati in campo nel finale dell'amichevole persa 4-0 sabato a Colonia. Il vantaggio sottomisura di Kamaldeen è al 23' grazie a un assist dal fondo di Samardzic, il pari croato di Zibanovic dopo 6' servito in area da Ajayi dal lato corto di sinistra. A 11' dall'intervallo Ibrahim Sulemana dal limite riceve lo scarico di Scamacca e insacca all'incrocio.

Proprio prima del cambio di campo, Zibanovic riceve in area il lancio di Stojanovic e batte Sportiello. Nella ripresa segna subito Ajayi di esterno destro sul filtrante di Weitzer e al 22' Scamacca lascia il posto all'Under 23 Edoardo Lonardo. Dopo 4' Samardzic corre palla al piede per venti metri e cade sull'uscita del portiere per il rigore che si trasforma e che chiude il risultato sul 3-3. (ANSA).