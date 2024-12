L’Atalanta riprende la Lazio all’88esimo: decisivo l’ex Milan Brescianini

Lazio, che impatto

Come contro l'Inter, la Lazio comincia a tutta a birra. Come contro l'Empoli, l'Atalanta ha un approccio complicato alla partita, con grandi difficoltà nella gestione della palla e anche nelle transizioni negative. Tant'è che dopo appena dieci minuti i biancocelesti hanno una tripla occasione: Castellanos sbatte due volte su un super Carnesecchi, Guendouzi invece sbatte contro la traversa. L'Olimpico si accende e trascina gli uomini di Baroni, che continuano a tenere il pallino del gioco.

La mossa di Baroni si rivela giusta: gol di Dele-Bashiru

Poco dopo il giro di boa del primo tempo arriva il meritato vantaggio biancoceleste, con un'azione perfetta, da manuale di tattica, da far vedere a Coverciano quando si discute di come affrontare Gasperini: Castellanos tira fuori il centrale, vince il duello, serve Rovella che a sua volta con un assist perfetto lancia nello spazio - creato dal centravanti - la mezzala, Dele-Bashiru, la mossa di Baroni. E il nigeriano davanti a Carnesecchi rimane freddissimo per l'1-0.

Calo Lazio, l'Atalanta la riprende nel finale

A inizio secondo tempo non cambia il copione. La Lazio continua a fare la partita, l'Atalanta pare far fatica a entrare. Ma col passare dei minuti i biancocelesti calano e la qualità degli uomini di Gasperini viene pian piano fuori. Cuadrado, entrato al posto di Zappacosta, sciupa un'occasione enorme al 53'. Poi comincia a salire in cattedra Lookamn, che impensierisce tre volte Provedel e colpisce pure un palo. Certo, anche Dia ha un paio di chance non sfruttate, ma gli orobici si fanno preferire. E a due minuti dalla fine trovano il pareggio con Brescianini: Zaniolo raccoglie un pallone in area allargando benissimo su Lookman, che sorprende la difesa della Lazio e taglia l'area di rigore con un passaggio per Brescianini, che insacca da pochi metri a porta vuota.