L'augurio di Totti a Ibra: "Spero di vederti allargare ancora le braccia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata da Francesco Totti alla Gazzetta dello Sport, uscita oggi in edicola, l'ex numero 10 della Roma ha parlato del possibile ritiro di Ibrahimovic a fine stagione. Totti non si è fatto mancare un messaggio d'auguri per il fuoriclasse svedese: "Caro Ibra spero di vederti allargare le braccia ed esultare ancora dopo qualche gol in questo campionato". Poi il suggerimento sul futuro: "A fine stagione ascolta il tuo corpo: sarà lui a dirti cosa fare".