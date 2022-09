L'elogio di Sottil: "Il miglior giocatore della Serie A oggi è Leao"

MilanNews.it

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil, che sta sorprendendo un po' tutti in questo avvio di campionato dal momento che si trova al quarto posto in classifica dietro solo alle tre di testa Milan, Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Nel corso dell'intervista ha indicato quello che per lui è l'attuale migliore giocatore della Serie A: "Leao, può colpirti in qualunque momento".