L'emozione di Pobega per il gol in Champions: "Il primo non si scorda mai"

Una vita nel settore giovanile del Milan, poi in prestito in valide realtà di Serie A per dimostrare di poter giocare ad alti livelli, e infine, nella serata di ieri, il primo gol in Champions League con la maglia rossonera addosso. La partita contro la Dinamo Zagabria, valida per la seconda giornata del girone E, rimarrà nel cuore di Tommaso Pobega, che con il gol del 3-1 finale si è tolto una grande soddisfazione. Con il gol del numero 32, che su Instagram scrive: "Il primo non si scorda mai", torna a fare gol nella massima competizione europea un prodotto del settore giovanile del Milan 4675 giorni dopo l'ultima volta.