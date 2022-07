L'Equipe - Milan, offerta di 15 milioni per Sanches. PSG sul giocatore ma a cifre più basse

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta l'Equipe, al momento solo il Milan ha fatto un'offerta di oltre 15 milioni di euro per acquistare Renato Sanche dal Lille. Sul giocatore c'è anche il PSG di Campos e Galtier, che hanno già avuto il giocatore ai tempi del Lille, ma per il portoghese il club parigino non supererà i 10 milioni di euro.