L'esplosione di Kalulu non esclude l'arrivo di Botman

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l'esplosione degli ultimi mesi di Pierre Kalulu come centrale di difesa, non dovrebbe complicare il probabile affare con il Lille per portare alla corte di Stefano Pioli, il difensore olandese Sven Botman. Con la partenza di Romagnoli quasi certa e un pizzico di mistero sulle condizioni di Kjaer - reduce da un infortunio al ginocchio - Maldini e Massara vogliono costruire un blocco di centrali affidabili e intercambiabili.