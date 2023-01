L'esultanza di Galliani dopo Monza-Inter diventa virale, lui chiarisce: "Nulla contro i nerazzurri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

È diventato virale l'urlo di Adriano Galliani dopo il pareggio ormai insperato del suo Monza in casa contro l'Inter. L'amministratore delegato dei brianzoli ha commentato così la sua esultanza, chiarendo di non avere niente contro i nerazzurri: "La mia esultanza è quella di un bambino che settant’anni fa andava con la mamma allo stadio a vedere il Monza: quando la sua squadra arriva in A dopo 110 anni dalla fondazione e, per la prima volta nella storia, affronta l’Inter pareggiando al 92’, beh, impazzisce di gioia. Ma voglio chiarire un concetto: nelle mie urla scomposte non c’era nulla contro l’Inter. Bisogna capire che fino al 2017 i derby del Monza erano con il Renate, ora invece ospitiamo l’Inter davanti a 14 mila spettatori", le sue parole riportate dal Corriere della Sera di oggi.