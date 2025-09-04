L'ex allenatore della Dinamo Lončarević: "Modric aiuterà il Milan a iniziare a giocare un calcio più organizzato"

La carriera di Luka Modric parla da sola, non ha bisogno di presentazioni. Nonostante questo, il campione croato continua a brillare ancora oggi, a 40 anni con la maglia del Milan. Infatti, sull'approccio di Luka al mondo rossonero, si è espresso così l'ex allenatore croato della Dinamo Zagabria, Ilija Loncarevic.

A partire da quello di Luka Modric al Milan: "Forse mi ha sorpreso un po', ma probabilmente era un sogno o una passione che aveva fin da bambino. Come è emerso dalle prime due partite, giocherà sicuramente in Italia, e i suoi compagni di squadra devono aiutarlo a far sì che il suo gioco conti. Se non ha nessuno a cui passare la palla, a cosa serve la sua conoscenza del pallone? Aiuterà sicuramente il Milan a iniziare a giocare un calcio più organizzato".

Secondo Opta, Modric è già da record

Secondo il sito Opta, Luka Modrić (39 anni e 354 giorni) è diventato il centrocampista più 'anziano' ad aver fornito un assist in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).