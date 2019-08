De Jong non si ferma. Secondo quanto riferito da Koora, il 34enne ex Milan non avrebbe ancora in testa il pensiero di appendere gli scarpini al chiodo, anzi, vorrebbe restare ancora in Qatar e avrebbe raggiunto un accordo per trasferirsi nell'Al-Shahaniya, società che milita nella massima divisione calcistica qatariota. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.