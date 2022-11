L'ex scout del Milan: "Mi aspettavo questo exploit da Pobega"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Pagni, dirigente sportivo e scopritore di talenti, che annovera tra le esperienze professionali anche quella di capo scout del Milan, si è così espresso a TMW:

Pobega brilla in rossonero. Per lei è una vecchia conoscenza.

“L’ho preso alla Ternana in Serie C con contribuzione parziale del Milan. Qualcuno dopo una partita giocata male disse che avevo fatto un favore a qualche amico. E invece mi aspettavo questo exploit, dissi che se fosse riuscito a cambiare passo sarebbe diventato un grandissimo giocatore. Giocando sempre ha aumentato i ritmi di gioco”.