L’ex tecnico di Kaio Jorge: "Talento e testa, ha tutto per sfondare"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni di Luciano Santos, ex allenatore di Kaio Jorge nelle giovanili. "Bisogna solo farlo maturare. Al Santos saltò dall’Under 17 alla prima squadra in un baleno. Aveva già i crismi del professionista, anche se era un ragazzino allegro. Scherzava, aveva la battuta facile con i compagni, ma quando c’era da fare sul serio, sapeva essere disciplinato. Kaio tira con entrambi i piedi, è bravo di testa, veloce, si allena con volontà. Gli do dieci in pagella: ha tutto per avere successo".