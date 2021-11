L'ideatore della coreografia del derby: "Un lavoro lungo quattro mesi"

Il Corriere della Sera ha intervistato Marco Pacini, detto "Pacio", l’ideatore della coreografia rossonera del derby - dedicata a chi ha combattuto in prima linea contro il Covid - che ha colpito tutti. "L’auspicio - ha dichiarato - era realizzare una coreografia per la prima gara di cartello della stagione: dopo aver studiato il calendario in agosto, avremmo voluto allestirla per la partita di Champions con l’Atletico ma poi abbiamo realizzato che il derby sarebbe stato una vetrina più globale".

"Un lavoro lungo quattro mesi - ha aggiunto - autofinanziato, sono serviti 4 mila metri quadrati di stoffa per realizzarla. Dal momento che insieme al club avevamo fatto in passato donazioni all’Areu avevamo chiesto la disponibilità a collaborare per questa iniziativa. Ringraziando i sanitari, abbiamo dimostrato di sapere che il Covid esiste e che bisogna combatterlo. Ma politicamente non vogliamo schierarci: chi viene in curva deve essere vaccinato o mostrare il tampone. Queste sono le regole".