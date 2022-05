L'identikit di RedBird: 6 miliardi in gestione e una partnership con Lebron

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, fa un breve ma completo riassunto di quella che viene identificata come la "galassia" RedBird, illustrandone le peculiarità. La società di Gerry Cardinale è stata fondata nel 2014 e ha il suo quartier generale a New York. Attualmente il fondo ha in gestione circa 6 miliardi di dollari e partecipa in circa 32 società in diversi settori: dallo sport alle telecomunicazioni, dall'informatica ai servizi finanziari, passando anche per l'energia e l'industra. In ambito sportivo, specialmente negli ultimi anni, RedBird è molto attiva. Nel 2021 ha acquisito per una cifra vicino a 750 milioni di dollari il 10% di Fenway Sports Group, società proprietaria di Liverpool e Boston Red Sox. Detiene le quote di maggioranza del Tolosa dal 2020: la squadra è appena salita in Ligue 1. Ha avviato delle partnership con la NFL, gli New York Yankees e Lebron James. Ha rilevato, con l'attore Dwayne Johnson, la XFL una lega di football americano.