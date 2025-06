L'IFAB modifica la regola: in caso di doppio tocco involontario, il rigore si ripeterà

Il doppio tocco sul calcio di rigore di Julián Álvarez contro il Real Madrid (ottavi di finale di Champions League) continua a suscitare polemiche e porterà a un cambiamento epocale. L'IFAB, infatti, ha deciso di intervenire nella controversia e ha deciso di modificare la regola a partire dal 1° luglio 2025.

"Si tratta di una situazione insolita e, non essendo direttamente regolamentata dalla Regola 14, gli arbitri hanno comprensibilmente optato per sanzionare il calciatore per aver toccato il pallone una seconda volta prima che fosse toccato da un altro giocatore. Quindi assegnando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria o, in caso di rigori, registrando il calcio di rigore come sbagliato".

La grande novità sarà quindi la ripetizione del tiro ogni volta che verrà dimostrato che il calciatore ha colpito la palla due volte involontariamente. In precedenza si considerava un errore senza considerare l'intenzionalità dell'azione.

Come verrà penalizzato quindi un doppio tocco in un calcio di rigore? Il rigorista colpisce inavvertitamente la palla con entrambi i piedi contemporaneamente o la palla tocca il piede o la gamba di appoggio subito dopo aver eseguito il calcio:

- Se la palla entra in porta, il rigore verrà ripetuto.

- Se la palla non entra in porta, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l'arbitro non conceda un vantaggio quando l'azione avvantaggia chiaramente la squadra in difesa) o, in caso di calci di rigore, il tiro sarà registrato come sbagliato.

Se il calciatore colpisce volontariamente la palla con entrambi i piedi simultaneamente o la gioca volontariamente una seconda volta prima che venga toccata da un altro giocatore:

- Verrà assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l'arbitro non conceda un vantaggio quando l'azione avvantaggia chiaramente la squadra in difesa) o, in caso di calci di rigore, il tiro sarà registrato come sbagliato.