L'immagine del Milan: Tatarusanu non esce su un cross, otto compagni si lamentano con il portiere

Il derby di ieri con l'Inter ha offerto un'immagine che può rappresentare bene il momento del Milan in questo momento. Al minuti 81 del match, Bastoni spara in area un pallone a campanile che sembrerebbe di facile amministrazione per Tatarusanu, ma il portiere rumeno rimane inchiodato sulla linea di porta e pochi secondi dopo i nerazzurri guadagnano un corner. Nell'attesa, ben otto compagni del portiere si sono lamentati della mancata uscita: Saeleamaekers, Kalulu, Kjaer, Krunic, Thiaw, Theo, Brahim e Tonali.