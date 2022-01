L'incredibile, e imperdonabile, errore dell'arbitro Serra in Milan-Spezia

È sempre fastidioso parlare di arbitri e delle loro decisioni, ma con quanto andato in scena questa sera a San Siro è impossibile non farlo, anche perché l'errore di valutazione del signor Serra ha letteralmente deciso il match. Proviamo a fare ordine.

Nei minuti di recupero della sfida tra rossoneri e spezzini, risultato sull'1-1, Rebic riceve palla sulla trequarti in posizione più o meno centrale. Il croato si gira e prova a dirigersi verso la porta avversaria, ma viene atterrato fallosamente da un difensore dello Spezia; la palla prosegue la sua corsa e arriva a Messias in area di rigore, che si era già coordinato per il tiro di prima. Il brasiliano segna con un'ottima conclusione a giro che aveva lasciato di sasso Provedel, ma pochi secondi prima si è consumato il fattaccio: nel momento in cui il numero 30 rossonero era già partito con la gamba per concludere a rete l'arbitro fischia fallo su Rebic, rendendo così non valido il 2-1 dell'ex Crotone. Avete letto bene: l'arbitro, posizionato ottimamente e con un'ottima visuale sull'azione, ha fischiato fallo senza lasciare il vantaggio ai rossoneri e senza attendere la conclusione di una potenziale azione da gol.

Dopo il fischio galeotto il direttore di gara si è subito accorto dell'incredibile sciocchezza commessa e si è scusato con i calciatori in campo, ma la sua è stata una decisione che ha deciso una partita. Resta l'amaro in bocca dopo questo finale tragicomico.