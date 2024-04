L'Inter frena a sorpresa in casa contro il Cagliari: finisce 2 a 2 a San Siro

vedi letture

In un San Siro gremito e in festa il Cagliari ha ben deciso di fare lo scherzetto all'Inter arrestando, momentaneamente, la volata verso il tricolore della formazione di Simone Inzaghi, la quale non è riuscita a sfruttare al meglio il fatto di essere andata per due volte in vantaggio prima con Thuram e poi con Calhanoglu dal dischetto.

Stoica la prestazione, invece, degli uomini di Claudio Ranieri, che prima con Shomurodov e poi con Viola sono riusciti a portare a casa un punto preziosissimo in ottica salvezza, che sarebbero potuti anche essere tre se l'autore del secondo pareggio sardo non avesse sprecato una chiara occasione da gol praticamente a pochi secondi dalla fine della partita. L'importante era non perdere, e così è stato, anche perché con questo risultato i rossoblù si allontanano ulteriomente dalla zona calda della classifica.

A San Siro, dunque, è finita 2 a 2 fra Inter e Cagliari, con i nerazzurri che si sono giocati la possibilità di arrivare al derby con due risultati utili su tre a disposizione per diventare campioni d'Italia.