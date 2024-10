L'Inter perde Chala e Acerbi ma batte la Roma: decide Lautaro

L'Inter risponde alle vittorie di Milan, Juventus e Napoli e porta a casa i tre punti di ritorno dall'Olimpico con una vittoria per 1-0 contro la Roma. Partita non ricchissima di occasioni che è stata decisa da un gol di Lautaro Martinez a metà secondo tempo dopo un doppio strafalcione della difesa giallorossa, prima con Zalewski che si fa scippare ingenuamente il pallone e subito dopo di Celik che sostanzialmente offre l'assist decisivo al capitano dell'Inter invece di allontanare correttamente il pallone. Nel corso del primo tempo doppia tegola per Simone Inzaghi che ha dovuto sostituire per infortunio sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi.

Con questa vittoria l'Inter rimane a due punti dal Napoli e conserva un vantaggio di un punto e tre punti rispettivamente su Juventus e Milan. Per la Roma invece si tratta della terza sconfitta in campionato in otto gare: attualmente i giallorossi, che hanno già fatto un cambio di allenatore, si trovano al decimo posto con dieci punti totali.