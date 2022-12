L'intercettazione fra Paratici e Percassi su Romero: "Quella lettera non potrò mai tirarla fuori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fra le tante sfaccettature riguardanti l'inchiesta sulla Juventus c'è anche quella che prende in esame i rapporti con le altre società. Ed in tal senso c'è un'intercettazione fra Fabio Paratici e l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, riportata da la Gazzetta dello Sport, in cui i due parlano dell'affare Cristian Romero, giocatore passato dalla Juventus all'Atalanta e poi al Tottenham di Paratici. L'ad orobico, in particolare, accenna all'esistenza di una documentazione: "Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio".