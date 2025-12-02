L'interista La Russa: "Scudetto? Milan ha una chance in più, non fa le coppe: una chance in più e un merito in meno"

Ignazio Benito Maria La Russa, tifoso interista e Presidente del Senato, ha parlato ai media presenti in occasione del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Sulle polemiche post Milan-Lazio:

“È rigore ma non è rigore, è fallo di mano ma non è fallo di mano. L’avessero fatto a me mi sarei arrabbiato. Povero Lotito, sempre a lui capitano”.

Però dall’AIA dicono che non era rigore:

“L’arbitro della partita ha detto di sì e poi c’era un fallo. Ma ha detto che era rigore. E quindi dico io: è rigore, ma non è rigore. È fallo di mano, ma non è fallo di mano. La cosa bella è che un arbitro ha detto che era rigore e gli arbitri dicono che non era rigore, ha detto che era fallo ma non era fallo. Vedete voi. Però fare l’arbitro è una delle cose più difficili del mondo. Perché comunque è rarissimo accontentare tutti. Io da ragazzo quando mi accorsi che giocavo benino a pallone, ma non così bene da poter fare agonismo serio, volevo fare l’arbitro. E feci un corso da arbitro. Poi decisi di non provarci nemmeno perché erano gli anni 1968-1969 e in quegli anni stare 90 minuti fermi in un posto non era igienico”.

Le fa più paura il Milan o il Napoli per lo scudetto?

“Paura? Nessuno può fare paura all’Inter. Il Milan ha una chance in più perché ricordiamolo, non fa le coppe: una chance in più e un merito in meno. Non fa le coppe perché è arrivato dietro all’Inter l’anno scorso. Quest’anno vediamo”.