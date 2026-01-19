L'NBA Europe si presenta a Londra, Ibra: "Partnership perfetta"

vedi letture

A Londra oggi si è tenuto l'atteso vertice tra NBA, lega professionistica americana di pallacanestro, e la FIBA, la federazione mondiale di basket, che in un albergo del centro della capitale inglese si sono incontrate, davanti a circa 250 ospiti interessati, per discutere della proposta di una NBA Europe, una lega di pallacanestro europea che possa ricalcare i fasti di quella a stelle e strisce: l'idea è quella di partire nel 2027, con 12 città coinvolte tra cui Milano e Roma. Per questo oggi erano presenti sia Gerry Cardinale che Zlatan Ibrahimovic, a rappresentanza di RedBird potenziale investitore del progetto, come anche alcuni esponenti dell'Olimpia Milano.

Oltre a Gerry Cardinale, dal palco è intervenuto anche Zlatan Ibrahumovic, Senior Advisor di RedBird presso il Milan. La sua battuta: "Sono convinto che, se l'NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina con i tifosi europei, nasca una partnership perfetta”.