L'obiettivo di Giroud: centrare la doppia cifra in campionato che gli manca dal 2017

Olivier Giroud, dopo un ottimo precampionato e tanti guai nella prima parte di stagione, si sta trasformando in un punto fermo del Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il francese, con la sua esperienza, sta aiutando la squadra a superare l’assenza di Ibrahimovic e adesso punta alla doppia cifra in campionato, che non raggiunge dal 2016-2017.