L'omaggio di Calabria per Giroud: "Un onore condividere lo spogliatoio con te. Un campione in campo ma soprattutto fuori"

vedi letture

Milan-Salernitana è stata l'occasione per salutare mister Stefano Pioli, ma anche Olivier Giroud: dal 30 giugno il francese lascerà il Milan dopo tre anni e uno Scudetto vinto da protagonista che l'ha fatto entrare nel cuore dei tifosi e la storia rossonera. Il capitano Davide Calabria affida ad Instragram i suoi saluti al numero 9 del Milan: "Caro Oli, è stato un onore condividere lo spogliatoio con te. Un campione in campo ma sopratutto fuori. Abbiamo passato tanti bei momenti in questi anni e te ne sarò sempre grato, per ciò che hai fatto e dato a me personalmente e al gruppo. Grazie davvero di cuore per tutto! Godiamoci questi ultimi giorni che ci aspettano insieme! Ti voglio e ti vorrò sempre bene amico mio! Ti auguro le migliori cose".