L'Udinese stende la Lazio e raggiunge il Parma in testa alla classifica

Successo casalingo per l'Udinese contro la Lazio al Bluenergy Stadium. Lorenzo Lucca e Florien Thauvin hanno regalato tre punti a Runjaic, mentre a nulla è valso il gol di Isaksen nel finale, quando i bianconeri erano rimasti in 10 uomini per l'espulsione di Kamara.

La rete di Lucca.

Cross dalla destra di Thauvin e colpo di testa di Lorenzo Lucca che non ha lasciato scampo a Provedel, sbloccando il risultato al Bluenergy Stadium al settimo minuto. Rete che in realtà era arrivata con due minuti di anticipo ma al VAR sono state analizzate due possibili posizioni di fuorigioco, prima del via libera definitivo.

Il raddoppio di Thauvin.

Il secondo gol dell'Udinese è arrivato poi al 50' con Florien Thauvin. Il numero 10 bianconero è partito palla al piede da centrocampo e senza che nessun giocatore della Lazio gli si sia messo di fronte è arrivato fino a dentro l'area di rigore per poi battere Provedel, che non ha potuto fare niente.

Accorcia Isaksen, ma è troppo tardi.

Nel finale poi la rete del 2-1 definitivo, con Isaksen che si è fatto trovare al posto giusto e ha raccolto una corta respinta di Okoye, dando una piccola speranza alla formazione di Marco Baroni che però non è riuscita, negli ultimi due minuti di recupero, a trovare il gol del pareggio, che sarebbe stato immeritato, vista la grande partita giocata dall'Udinese, che porta a casa dunque tre punti importanti.