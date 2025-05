L'ultima Champions vinta diventa maggiorenne. Il 23 maggio si celebrano altri 3 titoli

Il 23 maggio, per tutti i tifosi rossoneri, è una data speciale, unica, emozionante. Una data che racchiude cinque partite memorabili, momenti da Milan e ricchi di gioie e soddisfazioni inimitabili per il popolo milanista. Di seguito tutte le ricorrenze:



23 MAGGIO 1968: MILAN-AMBURGO 2-0

Al De Kuip di Rotterdam va in scena - il 23 maggio 1968 - la prima Finale di Coppa delle Coppe della storia rossonera. Il Milan del Paròn Rocco, neo Campione d'Italia con quattro turni di anticipo nella stagione in corso, si avvicina all'appuntamento da imbattuto nel torneo. Dopo aver eliminato il temibile Bayern Monaco in Semifinale, i rossoneri si trovano di fronte a un'altra squadra tedesca nello scontro per aggiudicarsi il titolo: il sorprendente Amburgo di Uwe Seeler. Sarà una doppietta dell'attaccante svedese Kurt Hamrin a indirizzare l'incontro fin dal principio: tocco preciso all'angolino in spaccata per sbloccare la gara al 3' e destro potente - a seguito di un doppio tunnel - per congelare il match al minuto 19. Il punteggio non cambierà più, e i rossoneri arricchiranno così la propria bacheca con la prima Coppa delle Coppe.

23 MAGGIO 1990: MILAN-BENFICA 1-0

23 maggio 1990, il Milan guidato da Mister Arrigo Sacchi affronta il Benfica di Eriksson per concedersi il bis dopo il trionfo sulla Steaua Bucarest (4-0) nell'anno precedente. Il cammino verso la Finale parte dai sedicesimi: superati - nell'ordine - HJK, Real Madrid, Malines e Bayern Monaco, ecco il Benfica, già affrontato e sconfitto nella Finale del 1963 - data del primo storico trionfo nella "coppa dalle grandi orecchie". La quinta Finale di Coppa Campioni della storia rossonera - la prima con il Milan detentore del torneo - si gioca nel palcoscenico del Prater Stadion di Vienna. La tensione è alle stelle e le due formazioni faticano a emozionare nella prima metà di gara. A metà ripresa, però, arriva lo scatto rossonero: van Basten imbuca per Rijkaard che fulmina il portiere - sarà il gol vittoria. Al fischio finale è festa rossonera, e capitan Baresi può sollevare al cielo il quarto titolo della nostra storia.

23 MAGGIO 1999: PERUGIA-MILAN 1-2

La straordinaria rimonta rossonera nella stagione 1998/99 si completa al Curi di Perugia. È l'anno del Centenario, e il Milan di Zaccheroni vuole celebrare nel migliore dei modi la storica annata. La Serie A non conosce padroni: la Fiorentina si laurea campione d'inverno, la Lazio effettua il sorpasso e sembra favorita per la vittoria finale. Ma il Milan non molla e, in prossimità dell'ultima curva, rimonta i biancocelesti scavalcandoli in classifica nella 33ª giornata. Si arriva dunque al match point: i rossoneri partono forte e, alla mezz'ora, si portano sul doppio vantaggio al Curi grazie ai timbri di Guglielminpietro (11') e Bierhoff (31'). Nakata riapre il match su rigore al minuto 34, ma Abbiati blinda la porta. Finisce in gloria: il 16° Tricolore è realtà!

23 MAGGIO 2007: MILAN-LIVERPOOL 2-1

Due anni dopo il ko di Istanbul, Atene offre al Milan una chance di rivincita. Il cammino europeo dei rossoneri nell'annata 2006/07 inizia dai preliminari estivi contro la Stella Rossa, e si esalta lungo il percorso. Comandato il Girone H con Lille, AEK Atene e Anderlecht, saranno i doppi confronti con Celtic - deciso dalla fulminante progressione di Kaká - Bayern Monaco, e Manchester United - superato nella "partita perfetta" di San Siro - a risaltare la marcia del Milan verso la Finale. L'ultimo avversario è il più temibile: il Liverpool di Rafa Benítez. Allo Stadio Olimpico di Atene, Pippo Inzaghi trascina il Milan: deviazione astuta sulla punizione di Pirlo in chiusura di frazione (45') e raddoppio su assist di Kaká al minuto 82 dopo aver dribblato Reina. Non serve a nulla il gol di Kuyt nel finale, stavolta esultiamo noi! Al termine di una notte indimenticabile, il capitano Paolo Maldini alzerà in cielo la settima Champions League della nostra storia.