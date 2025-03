L'ultima vittoria del Milan al Maradona fu in grande stile

Domenica prossima il Milan di Sergio Conceiçao sarà ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona. I precedenti nell'impianto napoletano sorridono leggermente a favore della formazione del salentino, che in 87 incontri totali è riuscita ad imporsi 32 volte, a differenza delle 30 rossonere.

Negli ultimi anni, però, il Milan è riuscito a riequilibrare le cose uscendo spesso imbattuto dallo stadio Diego Armando Maradona. Eppure contro il Napoli, in terra campana, il Milan non vince dall'aprile del 2023, quando lo fece in grande stile tra l'altro. A pochi giorni dal sorteggio di Champions League, che vide tra l'altro queste due squadre affrontarsi nei quarti di finali della competizione, il Diavolo di Stefano Pioli riuscì ad imporsi con un sonoro 0-4 nel segno del suo numero 10, all'epoca 17, Rafael Leao.

Il portoghese fu infatti protagonista di una prestazione superlativa, impreziosita da una doppietta che di pregevole manifattura. Insieme a lui, quella sera 2 aprile, andarono a segno anche Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers.