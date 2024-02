L'ultimo Lazio-Milan alle 27esima giornata: gol di Tonali per la rimonta Scudetto

L’unica volta che Lazio-Milan è stata disputata alla 27esima giornata di campionato… Stagione 1998-1999, al triplice fischio finale il maxischermo dell’Olimpico recitava 0-0. Alla vigilia di quello scontro diretto i biancocelesti erano primi a 55 punti, i rossoneri terzi a 48, nel mezzo la Fiorentina a quota 50. Nei successivi 7 turni di Serie A gli Aquilotti colsero 13 punti (4V – 1X – 2P), il Diavolo fece en-plein con 21 (7V). E così uno scudetto che sembrava cucito sulle maglie della Lazio finì per traslocare su quelle del Milan.

Lazio-Milan è sfida disputata sia in Serie A che in cadetteria per complessive 82 volte. La contabilità vede in vantaggio, seppur di poco, gli ospiti 24-21 in fatto di vittorie, mentre i segni X ammontano a 37.

Curiosamente sul fronte delle marcature dominano i locali, 110-98.

A proposito, meneghini a meno due dalle 100 reti in casa Lazio e nei campionati col girone unico. Due o più centri è evento che al Diavolo è riuscito in 27 occasioni, l’ultima il 24 aprile 2022.

Situazione in classifica.

Lazio a 40 (12V – 4X – 10P con 32GF e 28GS), 21 colti all’Olimpico (6V – 3X – 3P con 13GF e 9GS). Negli ultimi 5 impegni solo 6 punti fatti. Milan a 53 (16V – 5X – 5P con 50GF e 32GS), di cui 24 presi lontano da San Siro (7V – 3X – 3P con 28GF e 24GS). Negli ultimi 2 turni 1 punto conquistato.

Qualche curiosità dalle statistiche di rendimento.

Le squadre di Sarri e Pioli sono alla pari per clean sheet, 9, e giocatori in gol, 13.

Ma la differenza sembra farla la mezz’ora fra i minuti 31-60: Lazio al minimo per gol fatti nei tre spezzoni di un match, 9; Milan nella versione più prolifica delle sue gare, con 21 reti.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

82 incontri disputati

21 vittorie Lazio

37 pareggi

24 vittorie Milan

110 gol fatti Lazio

98 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A ROMA

Lazio-Milan 0-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA

Lazio-Milan 4-0, 19° giornata 2022/2023