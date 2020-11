La classifica aggiornata: il Milan non si ferma e torna primo, 20 punti in 8 gare

Non si placa la corsa del Milan in vetta alla classifica della Serie A. Trascinati da uno straordinario Ibrahimovic, i rossoneri hanno battuto per 3-1 il Napoli al San Paolo e hanno ri-sorpassato in classifica il Sassuolo, rimanendo saldamente in testa. Rossoneri dunque primi con 20 punti, mentre gli azzurri restano sesti a -1 dall’Inter.

Milan 20

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli (-1) 14

Atalanta 14

Lazio 14

Hellas 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Bologna 9

Spezia 9

Benevento 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Genoa 5

Torino 5

Crotone 2