La classifica dei 10 migliori portieri al mondo secondo ESPN: Maignan sopra Donnarumma

Si è conclusa la stagione 23/24, almeno per quanto riguarda le competizioni per i club, ed ESPN ha stilato la classifica dei 10 migliori portieri attualmente in attività. Ne esce fuori una graduatoria quantomeno curiosa, con Emi Martinez in seconda posizione, dove figura anche Mike Maignan, estremo difensore rossonero.

LA CLASSIFICA

1 - Alisson, Liverpool

2 - Emiliano Martinez, Aston Villa

3 - Ederson, Manchester City

4 - Jan Oblak, Atletico Madrid

5 - Marc-André ter Stegen, Barcellona

6 - Manuel Neuer, Bayern Monaco

7 - Mike Maignan, Milan

8 - Yann Sommer, Inter

9 - Lukas Hradecky, Bayer Leverkusen

10 - Gianluigi Donnarumma, Paris-Saint Germain