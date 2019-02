La classifica dei marcatori europei in tutte le competizioni: solo Messi ha fatto meglio di Piatek

Milan TV ha mandato in onda una grafica con la classifica dei marcatori europei in tutte le competizioni: l'unico ad aver fatto finora meglio di Piatek, che ha segnato 26 gol in 27 partite, è stato Messi, con 30 reti in 31 gare. Al terzo posto troviamo Mbappè (25 gol in 30 partite), a seguire invece ci sono Lewandowski (25 in 31) e Aguero (24 in 31).