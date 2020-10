La classifica dei marcatori stagionali rossoneri: Diaz e Leao a quota tre, new entry Dalot

Brahim Diaz e Rafael Leao, entrambi in gol contro lo Sparta Praga, sono saliti a tre reti a testa in stagione. Davanti a loro, in termini realizzativi, ci sono soltanto Calhanoglu e Ibrahimovic. Esordio in graduatoria per Diogo Dalot, al primo centro in maglia rossonera.

Di seguito la classifica completa:

7 gol: Ibrahimovic (Shamrock, Bologna (2), Inter (2), Roma (2))

4 gol: Calhanoglu (Shamrock, Bodo/Glimt (2), Rio Ave)

3 gol: Diaz (Crotone, Celtic, Sparta Praga), Leao (Spezia (2), Sparta Praga)

2 gol: Saelemaekers (Rio Ave, Roma)

1 gol: Colombo (Bodo/Glimt), Dalot (Sparta Praga), Hauge (Celtic), Kessie (Crotone), Krunic (Celtic), Theo Hernandez (Spezia).